Skispringer Kubacki siegt im Schwarzwald

Karl Geiger hat beim Heim-Weltcup der Skispringer in Titisee-Neustadt den fünften Platz belegt. Der 29-Jährige sprang am Sonntag 132 und 138 Meter weit. Damit bestätigte er seine aufsteigende Form - auch, wenn es nicht ganz für einen Podestplatz reichte. Den Sieg sicherte sich bereits zum dritten Mal in dieser Saison der Pole Dawid Kubacki. Der 32-Jährige baute seine Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Zweiter wurde Anze Lanisek aus Slowenien vor dem Österreicher Stefan Kraft.

Als zweitbester Deutscher landete Markus Eisenbichler auf dem neunten Platz. Der 31-Jährige erreichte damit sein bestes Saisonresultat. Pius Paschke als 13., Stephan Leyhe auf Rang 15, Constantin Schmid als 21. und Andreas Wellinger auf Rang 27 holten ebenfalls noch Weltcup-Punkte.

