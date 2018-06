Skifahren mitten im Frühling: Nach Schneefällen haben Wintersportler im Schwarzwald die Gunst der Stunde genutzt und sich noch einmal auf die Pisten gewagt. Auf dem 1241 Meter hohen Kandel ging am Mittwochabend für vier Stunden einer der Skilifte wieder in Betrieb. Der Berg bei Waldkirch nördlich von Freiburg nehme damit eine Sonderstellung ein, sagte Liftbetreiber Stefan Hermann der Deutschen Presse-Agentur. Nahezu alle Lifte in Deutschland haben bereits vor Wochen die Saison beendet. Sie blieben auch an den vergangenen winterlichen Tagen außer Betrieb.

Eigentlich sollte auch auf dem Kandel für diese Saison Schluss sein, sagte Hermann. Doch auf dem Berg liegen den Angaben zufolge rund 45 Zentimeter Schnee - so viel wie sonst in den Wintermonaten. Es gebe damit gute Skibedingungen. Daher sei der Lift nach mehr als einem Monat Pause für einen Abend sowie zum Flutlichtfahren noch einmal gestartet worden.

„Viele haben die Chance genutzt, sich noch einmal ins Skivergnügen zu stürzen“, sagte der Liftbetreiber. Mit mehr als 200 Skifahrern sei ein Spitzenwert erreicht worden, der auf dem Berg selbst im Winter bei abendlichem Liftbetrieb selten sei. Es habe sich um eine einmalige Aktion gehandelt, die auf eine große Resonanz gestoßen sei.

In anderen Skigebieten geht seit Anfang April nichts mehr. Daran wird sich auch nichts ändern: Ein Wiederanlaufen der Skilifte für einige Tage wäre aufwendig und rechne sich nicht, sagte ein Sprecher des Liftverbundes auf dem Feldberg im Schwarzwald. So wie fast überall sei die Skisaison auf dem Feldberg endgültig vorbei.

Kandellifte