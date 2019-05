In Heilbronn ist am Neckarufer ein Teil eines menschlichen Skeletts gefunden worden. Das gefundene skelettierte Bein werde nun untersucht, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei erhielt am Sonntagabend einen Anruf über den Fund. Wer die Beamten alarmierte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.