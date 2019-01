Skelettierter Schädel: Polizei prüft Vermisstenfälle

Zwei Wochen nach dem Fund eines weiblichen Schädels an einem See in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) fehlen der Polizei konkrete Hinweise. Der Abgleich mit Vermisstenfällen der Region habe nicht weitergeholfen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Es würden nun weitere Fälle überprüft, unter anderem in der angrenzenden Schweiz. Genauere Spuren habe die Polizei nicht. Die Identität der Toten sowie die Hintergründe seien noch immer unklar.

Ein Pilzsammler hatte den skelettierten Schädel am ersten Weihnachtsfeiertag in einem Waldstück, nur wenige Meter neben einem Wanderparkplatz, gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Schädel zu einer Frau gehört, die schon vor mindestens fünf Jahren gestorben sein dürfte. Hinweise auf Gewalteinwirkung gab es den Angaben zufolge zunächst nicht. Es sei aber möglich, dass der Schädel erst in den vergangenen Tagen oder Wochen dort abgelegt wurde.

Pressemitteilung vom 28.12.2018