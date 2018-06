Skandalarzt arbeitete an weiterem Krankenhaus in Baden-Württemberg

Heilbronn (dpa/lsw) - Der in Heilbronn aufgeflogene niederländische Skandalarzt hat einem Zeitungsbericht zufolge an einem weiteren Krankenhaus in Baden-Württemberg gearbeitet. Wie die „Heilbronner Stimme“ (Mittwoch) berichtet, war der umstrittene Neurologe auch in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) tätig. Das hätten mehrere Patienten bestätigt. Das Klinikum am Plattenwald gehört wie das Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn, wo der Neurologe am Freitag entlassen worden war, zum Krankenhausverbund der SLK-Kliniken. Dem Mediziner werden in den Niederlanden mehr als zwanzig Fehldiagnosen von Krankheiten wie Alzheimer und Multiple Sklerose sowie Untreue vorgeworfen.