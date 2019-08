Sitzmann warnt vor Steuer-Apps: „Noch viel Luft nach oben“

Die baden-württembergische Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) hat vor der Nutzung teils einfacher Steuer-Apps gewarnt. „Das Steuerrecht in Deutschland ist so komplex, dass es mit drei Antworten auf einfache Fragen in einer App bei den meisten nicht getan ist“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag auf Nachfrage. „Daran arbeiten wir, aber Baden-Württemberg ist auf den Bund und die anderen Länder angewiesen.“

Sie freue sich, wenn Unternehmen den Bürgern Unterstützung bieten wollten. „Wenn allerdings manche schon bei Verheirateten einen zu komplexen Fall diagnostizieren, ist noch viel Luft nach oben.“ Sie empfehle außerdem bei solchen sensiblen Daten immer, den Datenschutz kritisch in den Blick zu nehmen.

Steuer-Apps erlauben es Nutzern ihre Steuererklärung auf dem Handy zu machen, teils im Frage-Antwort-Format.