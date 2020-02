Biathletin Anja Wicker ist zur internationalen Behindertensportlerin des Monats Januar gewählt worden. Bei einer Internet-Wahl unter fünf vom Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) vorausgewählten Sportlerinnen und Sportlern gewann die querschnittsgelähmte Stuttgarterin mit 54 Prozent der Stimmen. Das teilte das IPC am Donnerstag mit.

Die 28-Jährige, die 2014 in Sotschi Gold und Silber gewonnen hatte, 2018 in Pyeongchang aber ohne Medaille geblieben war, qualifizierte sich durch ihren Sprint-Heimsieg in Altenberg für die Vorauswahl. Dabei setzte sich die Sitzski-Athletin gegen Gesamtweltcupsiegerin Crystal Globe und die in Pyeongchang überragende Oksana Masters (beide USA) durch.

Anja Wicker auf teamdeutschland-paralympics.de

Meldung des IPC