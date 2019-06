Sina Erdrich aus Durbach ist neue Badische Weinkönigin

Die Studentin Sina Erdrich aus Durbach im Ortenaukreis ist 70. Badische Weinkönigin. Die 21-Jährige wurde am Freitag in Freiburg gewählt und gekrönt. Sie wird den badischen Wein zwölf Monate lang im In- und Ausland repräsentieren. Ihr zur Seite stehen die Weinprinzessinnen Simona Aurelia Maier (28) aus Mühlhausen bei Heidelberg im Rhein-Neckar-Kreis und Hanna Mußler (23) aus Berghaupten im Ortenaukreis. Erdrich ist Nachfolgerin der Auszubildenden Miriam Kaltenbach (21) aus Gundelfingen bei Freiburg. Baden ist das drittgrößte von insgesamt 13 Weinanbaugebieten in Deutschland, nach Rheinhessen und der Pfalz und vor Württemberg.

