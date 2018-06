Einer der mutmaßlichen Haupttäter der Übergriffe gegen Frauen in der Kölner Silvesternacht ist am Mittwoch in Kreuzlingen festgenommen worden. Der 19-jährige Marokkaner war am Mittwochmittag zusammen mit einem 24-Jährigen durch einen Ladendiebstahl in einem Discounter im Konstanzer Lago-Shopping-Center auffällig geworden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die beiden hatten dort Zigaretten und Lebensmittel im Wert von 24 Euro gestohlen. Ein Ladendetektiv hatte die beiden Männer beobachtet und sie zu Fuß verfolgt, nachdem sie das Geschäft verlassen hatten. Als die beiden die Grenze zur Schweiz überschritten hatten, verständigte der Detektiv die Polizei in Konstanz. Wenig später wurden der 19- und der 24-Jährige in der Freiestraße in Kreuzlingen von den Polizeibeamten gestellt. Einer der Grenzwächter erkannte den 19-Jährigen als einen der mutmaßlichen Haupttäter der Ereignisse in der Kölner Silvesternacht. Die anschließende Überprüfung der Personalien bestätigte den Verdacht: Der 19-Jährige Mann wurde mit europäischem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln gesucht. Ihm werde sexueller Überfall und Raub vorgeworfen, sagte ein Polizeisprecher. Er wurde festgenommen und der Kantonspolizei Thurgau übergeben. Der 19-Jährige befindet sich momentan in Kreuzlingen in Haft. Die Kreuzlinger Staatsanwaltschaft hat zwischenzeitlich einen Auslieferungshaftbefehl erlassen.