Von Luca Mader

Bei der Miss-Oberschwaben-Wahl treten Frauen aus der ganzen Region an. Dieses Jahr findet der Wettkampf wieder in Rot an der Rot am Freitag, 6. September, ab 20.30 Uhr statt. Was macht den Reiz der Veranstaltung aus? Drei Kandidatinnen erzählen, warum sie teilnehmen – und was sie mit dem Preisgeld vorhaben.

Eine Jury gibt es bei dem Schönheitswettbewerb in der Roter Reithalle nicht. Die Entscheidungsmacht darüber, wer die Schönste Oberschwabens ist, liegt dabei allein in der Hand des Publikums.