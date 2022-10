Sieglose Stuttgarter vor „Charaktertest“ gegen Union Berlin

Der VfB Stuttgart steht vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) unter Druck. Die Schwaben warten vor dem neunten Spieltag immer noch auf den ersten Sieg in dieser Saison. Erstmals in der bald dreijährigen Amtszeit von VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo werden zumindest in der Öffentlichkeit Zweifel an der Arbeit des 44-Jährigen laut. Das Duell mit Spitzenclub Union Berlin bezeichnete Matarazzo im Vorfeld als „Charaktertest“.

Der Stuttgarter Coach kann am Sonntagabend wieder auf Linksverteidiger Borna Sosa zurückgreifen, der zuletzt beim 2:3 gegen den VfL Wolfsburg wegen eines Infekts gefehlt hatte. Rechtsverteidiger Josha Vagnoman (Knochenödem) fällt weiter aus.

Spielplan VfB Stuttgart

Organe des VfB Stuttgart 1893 e.V.

Organe VfB Stuttgart 1893 AG

Kader VfB Stuttgart

© dpa-infocom, dpa:221008-99-55019/2