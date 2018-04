Titelverteidigerin Laura Siegemund ist im Achtelfinale des WTA-Tennisturniers in Stuttgart ausgeschieden. Die 30-Jährige aus Metzingen verlor am Donnerstag gegen die amerikanische US-Open-Halbfinalistin Coco Vandeweghe 4:6, 6:4, 3:6. Die Lokalmatadorin, die sich nach einem Kreuzbandriss zurückkämpft, musste sich in der Zweitrunden-Partie nach 2:27 Stunden geschlagen geben. Vor einem Jahr war Siegemund bei dem Sandplatz-Turnier überraschend der größte Erfolg ihrer Karriere gelungen. Die ehemalige Weltranglisten-Erste Angelique Kerber spielt am Abend gegen die Estin Anett Kontaveit um den Einzug ins Viertelfinale.

