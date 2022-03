Siegemund nimmt mit Wildcard an Tennis-Turnier teil

Laura Siegemund erhält eine Wildcard für das Sandplatz-Tennisturnier in Stuttgart vom 18. bis 24. April. Das bestätigten die Veranstalter am Donnerstag. Die 34-Jährige war nach einer Knieverletzung in der Weltrangliste zurückgefallen. Inzwischen ist sie wieder fit. In Stuttgart bekommt es Siegemund, die das Turnier 2017 gewann, mit acht Spielerinnen der Top Ten zu tun. Auch die deutsche Nummer eins Angelique Kerber und US-Open-Gewinnerin Emma Raducanu werden bei dem Hallen-Turnier dabei sein.

