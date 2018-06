Siebter Lotto-Millionengewinn des Jahres im Südwesten

Zum siebten Mal in diesem Jahr hat ein Lottospieler aus Baden-Württemberg einen Millionengewinn abgeräumt. Der noch nicht bekannte Tipper aus Rottenburg (Kreis Tübingen) gewann mit sechs Richtigen bei der Mittwochsziehung knapp 1,46 Millionen Euro, wie Lotto Baden-Württemberg am Donnerstag mitteilte. Zum Gewinn des Jackpots von 18,7 Millionen Euro fehlte ihm die richtige Superzahl - genau wie einem Spieler aus Rheinland-Pfalz, der ebenfalls sechs Richtige hatte und ebenfalls 1,46 Millionen Euro bekommt. Bei der nächsten Lotto-Ziehung am Samstag liegen nun 22 Millionen Euro im Jackpot.