Siebenjähriger stürzt gegen fahrendes Auto: schwer verletzt

Ein Siebenjähriger ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto in Stuttgart schwer verletzt worden. Der Junge war am Samstag mit einer Gruppe Kinder in Begleitung von Erwachsenen auf einem Gehweg unterwegs, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Während ein 78 Jahre alter Mann mit seinem Auto vorbeifuhr, löste sich der Siebenjährige aus der Gruppe, geriet ins Stolpern und fiel gegen die Beifahrerseite des Wagens. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:210919-99-275170/2

