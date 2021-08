Siebenjähriger stirbt nach Zusammenprall mit Auto

Nach einem Zusammenprall mit einem Auto ist im Rems-Murr-Kreis ein siebenjähriger Junge ums Leben gekommen. Das Kind war nach Polizeiangaben am Montagnachmittag mit seinem Fahrrad in Backnang unterwegs, als es beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst wurde. Der Junge sei von dem 19-jährigen Fahrer übersehen worden, hieß es. Der Siebenjährige kam zunächst ins Krankenhaus, dort starb er aber kurz darauf an seinen schweren Verletzungen.

