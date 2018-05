Ein sieben Jahre alter Junge ist in Sinzheim (Kreis Rastatt) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind sei am späten Freitagnachmittag unvermittelt auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei in Offenburg am Samstag mit. Dort wurde der Junge von dem Auto angefahren. Ein Rettungswagen brachte den Siebenjährigen in ein Krankenhaus.

