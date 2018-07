Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Eigentlich wollte ein siebenjähriger Junge nur gemütlich über den Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) bummeln. Doch bei dem Marktbesuch entzündete sich seine Hose plötzlich an einem Heizstrahler, wie die Polizei Aalen am Donnerstag mitteilte. Mit einem Eimer Wasser konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Der kleine Junge verbrannte sich jedoch am Schienbein und wurde in ein Krankenhaus gebracht.