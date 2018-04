Bei einem Brand in einem Unternehmen haben sich am Donnerstag sieben Mitarbeiter verletzt. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatten sie versucht, das Feuer zu löschen. Zuvor hatte es auf dem Firmengelände in Rosenberg (Ostalbkreis) demnach eine Verpuffung gegeben. Beim Löschen der Flammen erlitten die Mitarbeiter Rauchgasvergiftungen. Nähere Angaben zu den Verletzten gab es zunächst nicht. Auch der Grund für die Verpuffung war unklar. Laut Polizei gibt es auf dem Gelände mehrere Gebäude, darunter Chemielabors. Allerdings war noch offen, ob sich die Verpuffung in einem der Labors ereignete. Zuvor hatte die „Schwäbische Zeitung“ über den Brand berichtet.