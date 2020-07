Sieben Menschen sind bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos auf der Autobahn 5 im Kreis Karlsruhe verletzt worden. Ein 37 Jahre alter Autofahrer übersah am Samstag nach ersten Erkenntnissen der Polizei an der Anschlussstelle Kronau den sich vor ihm stauenden Verkehr. Mit seinem Wagen prallte er gegen das Auto eines 32-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen des 32-Jährigen schob sich daraufhin auf ein weiteres Auto. Der 37-Jährige wurde schwer, alle anderen Insassen leicht verletzt - darunter drei Kinder im Alter von 7, 9 und 14 Jahren. Ein Rettungshubschrauber und drei Rettungswagen waren im Einsatz. In beide Richtungen war am Nachmittag jeweils ein Fahrstreifen für rund zwei Stunden gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau.

