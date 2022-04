Sieben-Tage-Inzidenz liegt weiter über dem Wert der Vorwoche

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg geht weiter zurück, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt aber nach wie vor über der Marke aus der Vorwoche. Am Donnerstag betrug sie laut Landesgesundheitsamt 684,7 - das war ein Rückgang von 53,4 im Vergleich zum Vortag (Stand: 16.00 Uhr), an dem es auch schon abwärts ging. Vor einer Woche waren bei 669,5 von 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 12 286 neue Infektionen. Damit stiegen die registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie auf 3 477 416. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile mindestens 15 747 Menschen gestorben. Das heißt, seit dem Vortag wurden 21 weitere Tote gemeldet.

Tagesberichte des Landesgesundheitsamtes

© dpa-infocom, dpa:220428-99-83774/2