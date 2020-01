Von Deutsche Presse-Agentur

Nach dem Verbrechen in Rot am See mit sechs Toten schwebt ein angeschossener 68-Jähriger weiter in Lebensgefahr. „Er ist noch im selben kritischen Zustand“, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Eine 64-jährige Frau, möglicherweise die Frau des Schwerstverletzten, wird wegen leichterer Schussverletzungen im Krankenhaus versorgt.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Samstagnachmittag mitteilten, sei der Tatverdächtige mittlerweile in Untersuchungshaft.