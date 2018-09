Sie bringen die „Schwäbische Zeitung“ pünktlich zum Leser

Selbst die beste Zeitung bringt wenig, wenn sie nicht rechtzeitig beim Leser ankommt. Deshalb hat der Merkuria-Zustelldienst am Donnerstag all die Zusteller geehrt, die seit vielen Jahren die „Schwäbische Zeitung“ am frühen Morgen zu den Abonnenten bringen. Für die Jubilare hielten die Vertreter vom Zustelldienst Merkuria ein gefülltes Programm bereit: Nach Kaffee und Kuchen erfuhren die Zusteller an diesem Tag, wie Nachrichten im Medienhaus von Schwäbisch Media gemacht werden. Sie erhielten eine Führung durch das Studio von Regio TV und die Redaktion der Zeitung. Anschließend sprachen Dr. Kurt Sabathil, Geschäftsführer von Schwäbisch Media, Andreas Müller, stellvertretender Chefredakteur, und Alexander Bachmann, Geschäftsführer von Merkuria, allen anwesenden Zustellern ihre Dankbarkeit für die erbrachte Leistung aus. Außerdem erhielt jeder Zusteller eine Kopie der Titelseite ihres ersten Zustelltages und eine Urkunde. „Was Sie leisten, ist enorm“, sagte Alexander Bachmann. „Wir sind froh, dass wir Sie haben und Sie so zuverlässig arbeiten.“

Geehrt für 20 Jahre:

Elisabeth Villing (Spaichingen)

Wolfgang Zink (Röhlingen)

Reinhilde Wetzel (Bolstern)

Alfred Eisele (Scheer)

Cornelia Belter (Sigmaringendorf)

Gerlinde Maria Miller (Eintürnen)

Rudolf König (Tuttlingen)

Margot Englputzeder (Tuttlingen)

Inge Greiner (Nendingen)

Gerda Beck (Oberdorf)

Geehrt für 25 Jahre:

Jürgen Seyfried (Tuttlingen)

Hubert Wiedenmann (Eberhardzell)

Heinz Jung (Tuttlingen)

Heidi Jung (Tuttlingen)

Geehrt für 30 Jahre:

Margot Bergande (Hausen)

Rudolf Seifried (Mittelbiberach)

Elisabeth Borner (Weilersteußlingen)

Dieter Eberhard (Ellwangen)

Geehrt für 35 Jahre:

Gerlinde Magerl (Bußmannshausen)

Geehrt für 40 und mehr Jahre:

Helga Stehle (Schmalegg)

Maria Neubrand (Sulpach/Baindt)

Doris Pink (Ravensburg Weststadt)

Heidi Denker (Bach)

Hannelore Hildebrand (Schloss Zeil)

Christa Schwarz (Wangen)

Pia Stoeferle (Britschweiler)

Erna Dorn (Wangen)

Ernst Wolfarth (Espachweiler)

Erika Andelfinger (Lausheim)

Maria Stumpp (Bremen)

Geehrt für 50 und mehr Jahre:

Annemarie Müller (Fachsenfeld)

Jubilare, die an der Feier verhindert waren:

Andreas Schnee, Zarah Zieps, Anton Warzecha, Adelheid Glocker, Silvia Birkenmaier, Roswitha Baron, Ingeborg Rettich, Ellen Bertsch, Irmgard Laub, Richard Rehm, Andreas Laut, Elisabeth Villing, Gudrun Grosch, Jutta Kienle, Sieglinde Kratzer, Hartmut Schüler, Kim Gosik, Dieter Kraus, Julius Trau, Uwe Kornmann, Ewelina Barbara Staroszik, Monika Müller, Ottilie Pröbstle, Erika Hinz, Irmgard Wiesemann, Elisabeth Sacco, Angelika Grünvogel, Maria Oesterle, Christel Unger, Berta Schiele, Sieglinde Schlittenhelm, Wolfgang Roesch, Rosemarie Schmid, Robert Maier, Anna-Maria Gemeinder, Helga Heudorfer, Edeltraud Nueske, Elfriede Frischknecht, Maria Hald, Christine Mayer, Helene Nagler, Barbara Voss, Johanna Lipke und Maria Selg.