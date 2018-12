Sicherheitsvorkehrungen an Südwest-Flughäfen verschärft

Nach Hinweisen auf mögliche Ausspähversuche am Stuttgarter Flughafen sind auch an anderen Flughäfen im Südwesten die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. Betroffen seien die Flughäfen Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden und Mannheim. „Dabei setzt die Polizei insbesondere auf Präsenz- und Kontrollmaßnahmen“, teilte das für Stuttgarts Airport zuständige Polizeipräsidium Reutlingen am Donnerstag mit. „Die Einsatzkräfte führen dabei die Maschinenpistole bei sich und tragen ballistische Schutzausstattung.“

Bereits am Mittwochabend waren die Sicherheitsmaßnahmen in Stuttgart verschärft worden. Hintergrund waren demnach Erkenntnisse, dass mehrere Personen versucht haben sollen, die Abläufe auszuspähen.

Die Maßnahmen an den Flughäfen seien eine „reine Vorsichtsmaßnahme“, teilte die Polizei mit. „Derartige Hinweise oder Vorkommnisse gibt es immer wieder, vor allem um die Weihnachtszeit.“ Die Polizei bat um Hinweise, falls jemand etwas Verdächtiges beobachten sollte. Wie lange die Maßnahmen ziehen sollen, war zunächst unklar.

Die Hinweise kamen von französischen Behörden, wie die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart aus Sicherheitskreisen erfuhr. Vor einer Woche sei schon in Paris der Airport Charles de Gaulle ausgespäht worden. Die Lage am Flughafen Stuttgart ist nach einer dpa-Umfrage wohl ein Einzelfall. Es gab an den Flughäfen in Berlin, Hamburg, Frankfurt/Main und Düsseldorf keine erhöhten Sicherheitsvorkehrungen wegen möglicher Ausspähversuche, wie sich bei Anfragen dort herausstellte.

