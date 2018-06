Sicherheitspersonal der Kernkraftwerke will Arbeit niederlegen

Nach den Warnstreiks des Sicherheitspersonals am Flughafen will die Gewerkschaft Verdi im Tarifstreit den Druck weiter aufrechterhalten. An diesem Mittwoch sollen daher die Wachleute der Kernkraftwerke ihre Arbeit niederlegen, wie Verdi am Dienstag mitteilte. Betroffen sind demnach die kerntechnischen Anlagen Philippsburg, Neckarwestheim und Obrigheim. Der Ausstand soll von 6.00 bis 24.00 Uhr gehen.

Hintergrund sind festgefahrene Tarifverhandlungen in der Sicherheitsbranche mit rund 19 000 Beschäftigten. Verdi will eine bessere Bezahlung erreichen. Ein EnBW-Sprecher betonte, die Sicherung der Anlagen sei in jedem Fall gewährleistet. Details nannte der Energiekonzern jedoch nicht.

Bereits am Montag hatte es am Stuttgarter Flughafen ebenso wie an den Airports in Hamburg und Hannover Warnstreiks gegeben. Die Arbeitgeber bezeichneten die Warnstreiks als unverhältnismäßig.