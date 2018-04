Am baden-württembergischen Landtag werden die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Nach Angaben des Finanzministeriums in Stuttgart sollen künftig versenkbare Poller an den Zufahrten dafür sorgen, dass nur bestimmte Fahrzeuge - etwa für Anlieferungen - direkt bis zum Parlamentsgebäude fahren können. Geplant ist auch, die Bushaltestelle an der Konrad-Adenauer-Straße um ein paar Meter zu verlegen. Eine schon bestehende Umrandung des Landtagsgebäudes mit Natursteinen wird erweitert, um ein Hindernis für Fahrzeuge zu bieten. Grund für die Maßnahmen sei die aktuelle Sicherheitslage.

Geschützt werden damit nicht nur das Parlamentsgebäude, sondern auch das angrenzende Bürger- und Medienzentrum, in dem oft Veranstaltungen stattfinden. Das Landtagspräsidium hatte die Maßnahmen beschlossen. Die Arbeiten sollen bald beginnen und bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Die Kosten wurden mit zwei Millionen Euro veranschlagt.