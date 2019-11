„Sichere Neckarstadt“: Wieder Kontrollen in Lokalen

Von Schwäbische Zeitung

Der Journalist und Historiker Martin Rupps hat sich mit einem offenen Brief an ausgewählte Mitglieder der Regierungsfraktionen des Deutschen Bundestages und die Parlamentarier des Ausschusses für Kultur und Medien gewandt. Seine Forderung: den Koalitionsvertrag auch in Sachen „Landshut“ umsetzen. In dem Papier heißt es laut Rupps in den Zeilen 7324f.: „Wir wollen Mittel bereitstellen unter anderem für die Ausstellung des Flugzeugs Landshut im Gedenken an die Entführung im Jahr 1977.