SG Sonnenhof Großaspach verlängert mit Bösel und Röttger

Mittelfeldspieler Sebastian Bösel und Stürmer Timo Röttger spielen auch in der kommenden Saison für den Fußball-Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach. Die Verträge der beiden Spieler hätten sich per Option bis zum 30. Juni 2020 verlängert, teilte der abstiegsgefährdete Verein am Mittwoch mit.

