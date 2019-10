Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben den Auftakt in die neue Champions-League-Saison verpatzt. Der deutsche Meister und einzige Bundesliga-Vertreter in der Königsklasse verlor am Freitagabend beim rumänischen Meister SCM Ramnicu Valcea mit 27:34 (18:20). Antje Malenstein war mit sechs Treffern beste Werferin der Mannschaft von Trainer Martin Albertsen. Die ersten drei Teams jeder Vierergruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde.

