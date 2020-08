Sexueller Missbrauch Jugendlicher: Mann zu Haft verurteilt

Der Alleingang Sipplingens in Sachen Ufersperrungen am Bodensee ist vorerst beendet. Das Landratsamt Bodenseekreis hat die Gemeinde aufgefordert, die entsprechende Allgemeinverfügung mit Wirkung ab Freitag, 7. August, aufzuheben. Das aktuelle Infektionsgeschehen vor Ort rechtfertige die Sperrung nicht, so die Begründung.

Damit endet ein kurzes Kapitel von Ufersperrungen am Bodensee. Begonnen hatte es mit einer Entscheidung des Sipplinger Bürgermeisters Oliver Gortat.