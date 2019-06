Eine 88 Jahre alte Frau ist in Ostfildern (Kreis Esslingen) von einem Sattelzug erfasst und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 36 Jahre alte Lastwagenfahrer am Mittwochmorgen in einer Kolonne aus mehreren Fahrzeugen vor einer Ampel gestanden. Als er nach Ablauf der Rotphase wieder losfuhr, betrat die Frau mit ihrem Rollator von rechts die Fahrbahn. Sie wurde unter dem Sattelzug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sattelzugs hatte mehr als die erlaubten 0,5 Promille Alkohol im Blut. Die Straße war rund zwei Stunden gesperrt.

