Eine 91 Jahre alte Frau ist beim Überqueren einer Straße in Meersburg am Bodensee von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Eine 64-jährige Autofahrerin bog am Dienstag von einem Supermarktparkplatz nach links auf die Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Dabei erfasste sie die Fußgängerin mit ihrem Wagen, sodass diese stürzte. Die Seniorin erlag noch am Unfallort ihren schweren Kopfverletzungen.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220607-99-577276/2