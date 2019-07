Eine Seniorin ist in Neuried (Ortenaukreis) von einem ausparkenden Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Fahrer des Wagens hatte die Frau beim Rückwärtsfahren offenbar übersehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die genauen Umstände des Unfalls waren nicht bekannt. Den Angaben zufolge starb die ältere Dame nach dem Unfall am Mittwoch in einem Krankenhaus.

