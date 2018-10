Unbekannte Trickdiebe haben eine 94 Jahre alte Seniorin in ihrer Wohnung in Stuttgart bestohlen. Am Freitag hatten sich ein Mann und eine Frau mit einem Kind unter dem Vorwand den toten Ehemann der Seniorin gut gekannt zu haben, Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, durchwühlten der Mann und der Junge Schubladen und Schränke, während die 94-Jährige mit der Frau Kaffee in der Küche zubereitete. Dabei stahlen sie 90 Euro Bargeld.

Mitteilung der Polizei