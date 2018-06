Seniorin von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Königsbronn (dpa/lsw) - Vor den Augen ihres Ehemannes ist eine 74-Jährige in Königsbronn (Kreis Heidenheim) von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Seniorin war nach Polizeiangaben vom Samstag auf die Straße gelaufen, weil sie auf die andere Seite zu ihrem Mann wollte. Ein Fahrer konnte sein Auto am Freitag nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß frontal mit der Frau zusammen. Diese schleuderte gegen einen zweiten Wagen und kam anschließend in ein Krankenhaus.

Polizei-Mitteilung