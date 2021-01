Nachdem ihr Weihnachtsbaum an Neujahr Feuer gefangen hat, ist eine Seniorin im Krankenhaus gestorben. Die 83-Jährige sei durch den Brand und den entstandenen Rauch schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Ihr 15-jähriger Enkel, der sich ebenfalls in ihrer Wohnung in Villingen (Landkreis Schwarzwald-Baar) aufhielt, blieb unverletzt. Eine Kerze hatte den Brand am Freitagabend ausgelöst.

Erste Pressemitteilung der Polizei

Zweite Pressemitteilung der Polizei