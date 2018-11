Einen Tag nach einem schweren Unfall in Rastatt ist eine lebensgefährlich verletzte Seniorin gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Sonntag hatte ein von der Sonne geblendeter Autofahrer die 72-Jährige und ihren zwei Jahren jüngeren Ehemann übersehen und beide mit seinem Auto erfasst. Das Paar wollte eine Straße hinter einer Kreuzung überqueren. Der 44 Jahre alte Autofahrer bremste zunächst an der Kreuzung ab, übersah die Fußgänger aber wegen der Sonne. Die Opfer kamen in ein Krankenhaus. Am späten Montagabend starb die Frau an ihren Verletzungen, ihr Mann konnte die Klinik bereits wieder verlassen.

Polizeimitteilung