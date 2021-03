Seniorin stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus

Eine 81 Jahre alte Frau ist mutmaßlich bei einem Hausbrand im Kreis Schwäbisch Hall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitgeteilt hat, konnten Einsatzkräfte die Seniorin nur noch leblos aus ihrer Wohnung bergen. Dort sei vermutlich auch der Brand ausgebrochen.

Indes sei nicht klar, ob die Frau aufgrund von Verbrennungen oder wegen einer Rauchgasvergiftung starb, sagte der Sprecher. Ob eine Obduktion veranlasst wird, war zunächst offen.

Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften im Einsatz und konnte den Brand in dem Mehrfamilienhaus am Marktplatz in Gaildorf am Dienstagabend löschen. Den entstandenen Schaden bezifferte die Polizei mit etwa 20 000 Euro. Die Ursache war zunächst unklar, für eine Brandstiftung habe es zunächst keine Hinweise gegeben.

