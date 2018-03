Eine 79-Jährige hat in Schwäbisch Gmünd zwei Räuber in die Flucht geschlagen. Eine Frau und ein Mann hätten am Donnerstag an der Tür der Seniorin geklingelt, teilte die Polizei mit. Als sie öffnete, riss der Mann an der Halskette der 79-Jährigen. Die Kette riss und fiel auf den Boden. Als der Mann die Kettenteile einzusammeln versuchte, schlug die Frau auf ihn ein und rief um Hilfe. Sie schlug ihn demnach so heftig, dass beide Räuber ohne Beute flüchteten. Nun fahndet die Polizei nach dem Räuber-Paar und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Polizeimeldung