Seniorin kann Weg nicht erklären: Ins Gesicht geschlagen

Weil sie ihm den Weg nicht erklären konnte, soll ein bislang unbekannter Mann einer 71-Jährigen in Karlsruhe mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Der etwa 40 bis 50 Jahre alte Mann habe offenbar nur Englisch verstanden, was die Seniorin aber nicht spreche, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann habe in der Nacht zu Freitag an einer Haltestelle den Weg zu einer Straße von der Seniorin wissen wollen.

Die Sprachbarriere brachte den Mann den Angaben zufolge offensichtlich derart in Rage, dass er die Frau unvermittelt angriff. Danach flüchtete er und ließ die verletzte Frau am Boden liegend zurück. Sie konnte zwar nach Hause zurücklaufen. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen musste die 71-Jährige dann aber stationär im Krankenhaus behandelt werden.

