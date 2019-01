Seniorin in Bonndorf stirbt bei Feuer in ihrer Wohnung

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bonndorf im Schwarzwald (Kreis Waldshut) ist eine Hausbewohnerin ums Leben gekommen. Die Seniorin starb in ihrer Wohnung, teilte die Polizei mit. Dort war den Angaben zufolge am Donnerstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute fanden die ältere Frau tot in einem der Zimmer. Vier weitere Hausbewohner erlitten Rauchvergiftungen und mussten medizinisch versorgt werden. Die Brandursache werde nun untersucht, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht.

