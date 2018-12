Eine Seniorin ist bei einem Schwelbrand in ihrem Haus in Althütte (Rems-Murr-Kreis) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei in Aalen am Samstag mitteilte, ist noch unklar, warum es in der Wohnung zu einer Rauchentwicklung kam. Rettungskräfte brachten die 75-Jährige in ein Krankenhaus. Außer der Bewohnerin wurde durch den Brand am Freitagabend niemand verletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten der Feuerwehr musste eine nahe gelegene Straße kurzzeitig gesperrt werden. Welcher Schaden am Haus entstanden ist, war zunächst nicht bekannt.

Mitteilung der Polizei