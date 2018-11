Ein Senior ist bei einem Verkehrsunfall in Haiterbach (Landkreis Calw) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der 83 Jahre alte Mann vermutlich Dienstagnacht in einer Rechtskurve geradeaus und auf einen Bordstein, durchbrach ein Holzgeländer und prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum. Dabei überschlug sich das Auto, der nicht angeschnallte Senior wurde aus dem Wagen geschleudert. Der 83-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Beamten war das Unfallfahrzeug zufällig bei einer nächtlichen Streifenfahrt aufgefallen.

