Ein 75-Jähriger ist auf einer Baustelle aus einem Rohbau gestürzt und hat sich lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Senior am Montag in Laupheim (Kreis Biberach) bei Arbeiten im Obergeschoss des Rohbaus geholfen, als er mehrere Meter in die Tiefe fiel. Er wurde mit einem Rettungshubschauer in eine Klinik geflogen. Fremdverschulden lag nach ersten Erkenntnissen nicht vor.

Polizeimeldung