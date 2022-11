Senior stürzt beim Anbringen von Deko vom Balkon und stirbt

Ein Senior ist in Holzgerlingen (Kreis Ludwigsburg) vom Balkon gestürzt und gestorben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, hatte der 85-Jährige auf dem Balkon im zweiten Obergeschoss wohl Weihnachtsdekoration anbringen wollen. Er stieg auf eine Leiter, fiel aus zunächst unbekannter Ursache herunter, über die Balkonbrüstung und etwa fünf Meter in die Tiefe auf einen Rasen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann am Montag in eine Klinik, wo er kurz darauf starb.

Pressemitteilung

