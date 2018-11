Ein Senior ist in Calw von einer Treppe gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verlor der 93 Jahre alte Mann am Donnerstag beim Besteigen der Treppe mit seinem Rollator vermutlich sein Gleichgewicht und stürzte. Der 93-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

PM