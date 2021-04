Senior nickt am Steuer ein und verursacht Karambolage

Ein Senior ohne Führerschein ist auf der Autobahn 6 nach ersten Polizeierkenntnissen am Steuer eingeschlafen und hat einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen verursacht. Der 69 Jahre alte Mann prallte demnach am Montagabend zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Auto rechts in die Leitplanken, worauf sein Fahrzeug nach links schleuderte und total beschädigt quer auf der Überholspur stehenblieb. Eine 53 Jahre alte Autofahrerin bemerkte das in der Dunkelheit zu spät, stieß laut den Angaben von Dienstag erst mit dem Unfallwagen zusammen und kollidierte dann mit einem weiteren vorbeifahrenden Fahrzeug. Sie kam leicht verletzt in eine Klinik. Die A6 war zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 10 000 Euro.

