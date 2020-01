Ein 83-Jähriger ist verhaftet worden, weil er einer 64-Jährigen in Bad Saulgau mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben soll. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Der Mann erlitt selbst schwere Verletzungen und ist noch im Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachbarn der Frau hatten vor zehn Tagen ihre Hilferufe gehört und sie stark blutend im Keller des gemeinsamen Wohnhauses gefunden. Daneben stand der Tatverdächtige mit einem Messer in der Hand. Die Polizei überwältigte den Mann.

Der Senior und sein mutmaßliches Opfer hatten laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft ein nahes Verhältnis, genauere Angaben zur Beziehung zwischen den beiden machte sie zunächst nicht. Hintergründe der Tat werden noch ermittelt. Ob die 83-Jährige inzwischen außer Lebensgefahr ist, war zunächst nicht bekannt. Auch die Art der Verletzungen des Mannes und wann er ins Gefängnis verlegt werden kann, war zunächst unklar.

Mitteilung vom 24.1.

Mitteilung vom 31.1.