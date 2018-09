Ein Senior auf einem Fahrrad ist in Rudersberg (Rens-Murr-Kreis) von einem Zug erfasst und getötet worden. Nach Angaben der Polizei war der 89-Jährige am Dienstag mit dem Rad auf einen halbseitig beschrankten und geschlossenen Bahnübergang gefahren. Dabei wurde er von der herannahenden Wieslauftalbahn erfasst. Er war laut Polizei sofort tot. Der Zugführer und die neun Fahrgäste blieben körperlich unverletzt, mussten aber von einem Notfallseelsorger betreut werden. Der Bahnverkehr musste zeitweise gesperrt werden.

