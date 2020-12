Selten, süß und scharf: Das sind die Tiere und Pflanzen des Jahres 2021

Es gibt die Mikrobe des Jahres, die Flechte des Jahres und sogar den Boden des Jahres. Der Naturschutz Bund (Nabu) listet mehr als 30 „Jahreswesen“ auf. Verschiedene Verbände und Organisationen wie die Arachnologische Gesellschaft (zuständig für die Spinne des Jahres) oder die Deutsche Gesellschaft für Protozoologie (wählt den Einzeller des Jahres) setzen dabei eigene Schwerpunkte.

In der Regel geht es darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen - und zwar weit über das einzelne Tier oder die einzelne Pflanze hinaus. Oft sollen so ganze Biotope in den Fokus rücken. Die Deutsche Presse-Agentur ist für ein paar der „Jahreswesen“ 2021 der Frage nachgegangen, wie es um sie in Baden-Württemberg bestellt ist.

Schmetterling des Jahres: Brauner Bär

Eigentlich ist der Nachtfalter nach Angaben des Nabu Baden-Württemberg in allen Naturräumen im Südwesten vertreten. Vor allem wegen des Flächenverbrauchs gelte er aber als gefährdet. Zu schaffen macht den Tieren laut BUND auch die Lichtverschmutzung.

Sie würden von nächtlichen Lichtquellen angelockt und flatterten dann orientierungslos bis zur Erschöpfung um sie herum. Mit einer Flügelspannweite von 6,5 Zentimetern ist der Braune Bär größer als das bekannte Tagpfauenauge, wie eine Sprecherin des Nabu-Landesverbands erklärte. Zu sehen seien aber eher die Raupen Ende Mai bis Juni, die sich gern von Wegerichblättern ernährten.

Das Foto zeigt ein Exemplar der Schmetterlingsart Brauner Bär (Arctia caja), das durch die auffällige Farbe seine Umgebung warnt. (Foto: T. Laußmann)

Blume des Jahres: Großer Wiesenknopf

Der Lebensraum dieser Pflanze ist nach Angaben der Loki Schmidt Stiftung, die die Blume des Jahres wählt, vor allem wegen der landwirtschaftlichen Nutzung von Flächen bedroht. Wiesen wurden trockengelegt, intensiv beweidet oder zu Äckern umgebrochen.

In Deutschland sei der Große Wiesenknopf gerade im Süden weit verbreitet, erläutert die Stiftung. „Einige wenige Bestandslücken treten im deutschen Moseltal, geprägt von vielen Weinbergen an teils sehr steilen Hängen, im Bereich der oberen Donau, südwestlich von Ulm, und zwischen Neckar und Main südwestlich von Würzburg auf.“ In Norddeutschland sei die Art spärlich verbreitet.

Der Große Wiesenknopf lockert mit seinen Blüten auf langen Stielen Beetbepflanzung auf. (Foto: Christiane Bach)

Insekt des Jahres: Dänische Eintagsfliege

Sie ist laut Werner Schulze vom Bundesfachausschuss Entomologie im Nabu bundesweit verbreitet und in keinem größeren Bundesland gefährdet. „Allerdings ist die regionale Verbreitung manchmal lückenhaft.“

Die Art benötige zur Fortpflanzung eher saubere Gewässer mit sandigem oder kiesigem Untergrund. Überdüngung zahlreicher Gewässer meist durch Einträge aus der Landwirtschaft und Verschlammung des Gewässergrundes seien da kontraproduktiv. Allerdings sei die Wasserqualität vieler Fließgewässer in den vergangenen rund 25 Jahren merklich besser geworden. „Das dürfte unserer Eintagsfliege sehr helfen.“

Eine Dänische Eintagsfliege (Ephemera danica) sitzt auf einem Blatt. (Foto: Wolfgang Kleinsteuber)

Reptil des Jahres: Zauneidechse

Weil coronabedingt viele Exkursionen und Vorträge rund um das Reptil ausgefallen sind, hat die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde die Zauneidechse ein weiteres Jahr zum Reptil des Jahres gekürt.

Sie ist laut Nabu die in Baden-Württemberg am weitesten verbreitete Eidechsenart. Sie sei mit Ausnahme großflächiger Waldgebiete und Lagen über 1050 Meter im Schwarzwald und der Schwäbischen Alb im gesamten Südwesten verbreitet, aber die Bestände seien stark rückläufig. Allerdings weist der Naturschutzverband auch darauf hin, dass jeder im eigenen Garten eine für Zauneidechsen passende Umgebung schaffen könne.

Eine männliche (l) und eine weibliche Zauneidechse (Lacerta agilis) wärmen sich auf einem Stein. (Foto: Sebastian Willnow)

Pflanze des Jahres: Grünling

Der Grünling oder auch Echter Ritterling zählt laut Bundesartenschutzverordnung zu den besonders geschützten Arten. Demnach ist es in Deutschland verboten, den Pilz der Natur zu entnehmen oder ihn beziehungsweise seine Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

Er fühlt sich laut Deutscher Gesellschaft für Mykologie in sandigen, oft flechtenreichen Kiefernwäldern wohl. Die Experten haben 88 Datensätze für Baden-Württemberg erfasst, die Fundstellen verteilen sich über weite Teile des Landes. Intensive Landnutzung vor allem mit starker Stickstoff- und Phosphorüberdüngung aus Landwirtschaft, Verkehr und Industrie gefährde die Art.

Fruchtkörper des Grünlings (Tricholoma equestre) in der Kiefernnadelstreu. (Foto: Rainer Wald)

Wildtier des Jahres: Fischotter

„Der erste Fischotterfund in 2021 wäre ein Knüller, aber so schnell wird es vielleicht nicht gehen“, teilte der Wildtierexperte beim Nabu Stuttgart, Klaus Lachenmaier, mit. „Wir beobachten, dass sich der Fischotter um Baden-Württemberg herum ausbreitet, in Bayern, Österreich und der Schweiz.“

Er habe sich ähnlich lange im Land gehalten wie die Wildkatze, sei um 1920 weitgehend verschwunden gewesen. Einzelnachweise habe es bis in die 1950er Jahre gegeben. „Mit der Sanierung vieler Fließgewässer, die nach jahrzehntelanger Verschmutzung heute wieder gute Fischbesätze haben, ist eine wichtige Voraussetzung für den Otter erfüllt.“

Ein Fischotter blickt aus einem Teich heraus. (Foto: Lino Mirgeler / DPA)

Libelle des Jahres: Wanderlibelle

Die hauptsächlich in den Tropen beheimatete Libelle hat nach Nabu-Angaben im Sommer 2019 erstmals in Deutschland nachweislich für Nachwuchs gesorgt — in Südbrandenburg. Laut dem Fachbeauftragten für Libellen, Jochen Müller, gibt es für Baden-Württemberg noch keine dokumentierten Nachweise.

Dass sie nun in Europa häufiger vorkommt, hängt den Experten zufolge womöglich mit steigenden Temperaturen und veränderten Klimabedingungen zusammen. Dabei ist die Wanderlibelle nur eine betroffene Art: Während Kleine Königslibelle, Feuerlibelle oder Östlicher Blaupfeil von der Erwärmung profitierten, würden etwa Moosjungfern verdrängt.

Das undatierte Foto zeigt eine männliche Wanderlibelle. (Foto: Michael Post)

Heilpflanze des Jahres: Meerrettich

Die scharfe Wurzel wirkt nach Angaben des Vereins NHV Theophrastus, der seit 2003 die Heilpflanze des Jahres kürt, entzündungshemmend, antiviral und antibakteriell. Das Potenzial — gerade mit Blick auf zunehmende Antibiotikaresistenzen — werde aber noch zu wenig ausgeschöpft, so die Fachleute.

Der Erste Vorsitzende des Vereins, Konrad Jungnickel, empfiehlt: „Meerrettich sollte — zumindest in der kalten Jahreszeit - Bestandteil des täglichen Speiseplans sein.“ Laut Statistischem Landesamt wurden im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg rund 1430 Tonnen Rettich geerntet — eine vergleichsweise kleine Menge.